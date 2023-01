Le coût des annonces d’Alassane Ouattara pour 2023

« Les perspectives économiques de notre pays demeurent bonnes, avec un taux de croissance économique projeté en moyenne à environ 7 % par an sur la période 2023-2025 », a annoncé le chef de l’État ivoirien, le 31 décembre, dans son « message à la Nation ». Saluant le travail accompli par les équipes du Premier ministre, Patrick Achi, en 2022 – une année « de progrès et de solidarité », malgré « un contexte régional et international difficile » –, Alassane Ouattara a annoncé plusieurs mesures sociales et économiques pour le nouvel exercice budgétaire.

Salaires et recrutements