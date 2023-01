Tidjane Thiam en Côte d’Ivoire, côté coulisses

Arrivé le 19 décembre par un vol spécial, Tidjane Thiam a obtenu une autorisation d’atterrissage délivrée par le général de gendarmerie Bakary Diarrassouba, le chef d’état-major particulier de la présidence, habilité à délivrer ce sésame. Ce séjour fut plus discret et moins festif que celui d’août 2022. Selon nos informations, l’ancien banquier n’avait d’ailleurs pas prévenu les anciens chefs d’État Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo de sa venue en Côte d’Ivoire.

Pas de rencontres