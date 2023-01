Présidentielle au Sénégal : Mimi Touré part en campagne

Cette fois, c’est dit. Aminata Touré entend bien être candidate à l’élection présidentielle de février 2024, dût-elle affronter dans les urnes celui qu’elle a servi loyalement pendant plus d’une décennie : le président sortant, Macky Sall.

Le 22 septembre 2022, « Mimi » Touré l’avait suggéré de manière plus que subliminale, lors d’une conférence de presse : « Un de vos collègues journalistes disait que je pensais à 2024 à chaque fois que j’attachais mon foulard devant la glace. Laissez-moi vous dire que oui, j’y pense ! J’y pense encore plus intensément, j’y pense très sérieusement. J’irai au préalable à la rencontre des Sénégalais et des Sénégalaises recueillir leurs avis et leur soutien. »