Côte d’Ivoire, Sénégal… Standard Bank nourrit (aussi) des ambitions en Afrique francophone

Dans un entretien à Jeune Afrique/The Africa Report, le DG de Standard Bank pour l’Afrique de l’Ouest Helmut Engelbrecht explique que la banque est « sans aucun doute à petite échelle » dans la région et que c’est pour cette raison qu’il a « clairement l’intention » d’y augmenter sa taille. La plus grande banque d’Afrique cible cette zone alors que d’autres s’en sont retirées, ou y ont réduit leur présence : BNP Paribas a vendu ses participations au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Tunisie, au Burkina Faso, au Mali et en Guinée dans le cadre d’une stratégie de retrait de l’Afrique subsaharienne ; et Standard Chartered a quitté plusieurs marchés africains tels que le Cameroun, la Gambie et la Sierra Leone, préférant se concentrer sur l’Arabie Saoudite et l’Égypte.

