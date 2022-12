Chérubin Okende : « Nous allons travailler à la victoire de Moïse Katumbi à la présidentielle de 2023 »

À un an presque jour pour jour de la date prévue pour la présidentielle, le jeu politique se clarifie toujours plus vite. Deux semaines après que Moïse Katumbi a annoncé sa candidature au scrutin du 20 décembre 2023 face à Félix Tshisekedi, les ministres issus de sa formation ont fait un choix.

Sur les six membres d’Ensemble pour le changement présents au gouvernement, trois, Christian Mwando, jusqu’alors ministre du Plan, Véronique Kilumba, vice-ministre de la Santé, et Chérubin Okende, ministre des Transports et Voies de communication, ont choisi de démissionner ce jeudi 29 décembre. Ce dernier explique sa décision à Jeune Afrique.

Jeune Afrique : Pourquoi avez-vous choisi de quitter le gouvernement ?