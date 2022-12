En Ouganda, entre Yoweri Museveni et son fils, le cœur du parti au pouvoir balance

Les poids lourds du parti au pouvoir en Ouganda ont déjà désigné leur candidat à la présidence pour les prochaines élections : il s’agit de Yoweri Museveni, le chef de l’État depuis 1986. Après quarante années au pouvoir, le président a encore des choses « fondamentales » à réaliser, explique un de ses conseillers.

Ces annonces de cadres du Mouvement de résistance nationale (NRM) interviennent particulièrement tôt, plus de trois ans avant le scrutin. Les analystes soupçonnent que cela soit fait pour contrecarrer les ambitions du fils de Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, qui souhaite désormais occuper le poste suprême.

En 2022, Muhoozi a enthousiasmé ses partisans et dérangé ses détracteurs. Commandant en chef de l’armée jusqu’en octobre 2022, il a été l’homme de l’année en Ouganda. D’abord en rétablissant les relations diplomatiques de son pays avec le Rwanda, puis en organisant des méga-fêtes d’anniversaire et des rassemblements dans tout le pays.

Plus controversé, il a multiplié les tweets touchant à des sujets sensibles, tant au niveau national qu’international. L’un d’entre eux, qui suggérait que l’armée ougandaise pouvait s’emparer de Nairobi, la capitale du Kenya, a contraint Museveni à présenter des excuses publiques, ce qui est rare. Et a coûté son poste à son fils.

I believe in Jesus Christ and I believe in my father, General @KagutaMuseveni. I certainly do not believe in NRM. In Marxist terms it is probably the most reactionary organisation in the country.