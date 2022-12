Le Rwanda accuse un nouveau Sukhoi-25 congolais d’avoir violé son espace aérien

Dans un communiqué diffusé dans la soirée du 28 décembre, le bureau du porte-parole du gouvernement rwandais assure qu’un « avion de chasse de type Sukhoi-25 de la République démocratique du Congo a violé l’espace aérien rwandais le long du lac Kivu [ouest du Rwanda] aujourd’hui [mercredi 28 décembre] vers 12 h 00 ».

« L’avion est immédiatement revenu en RDC », selon le communiqué. « Les autorités rwandaises ont une nouvelle fois protesté auprès du gouvernement congolais contre les violations de l’espace aérien par les avions de chasse congolais », a ajouté le gouvernement de Kigali. Le gouvernement rwandais avait déjà affirmé au début de novembre qu’un avion de chasse congolais avait violé son espace aérien.

Un précédent en novembre

Il s’agit du dernier épisode en date des vives tensions entre Kigali et Kinshasa, nées après que les rebelles du M23 ont lancé une nouvelle offensive dans l’est de la RDC en novembre 2021. Le gouvernement congolais accuse en effet son voisin rwandais de soutenir cette rébellion. Kigali a toujours contesté ces affirmations et affirme en retour que la RDC collabore avec les hommes des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).

Les accusations de Kinshasa ont été confortées par un nouveau rapport des Nations unies, non encore publié mais consulté par Jeune Afrique, qui accuse Kigali d’avoir mené des opérations militaires dans l’est de la RDC, et d’avoir fourni « des armes, des munitions et des uniformes » à la rébellion du M23.

Retrait du M23

L’armée congolaise a en outre qualifié le 24 décembre de « leurre » le retrait des rebelles du M23 de la ville stratégique de Kibumba, affirmant que la rébellion renforçait ses positions ailleurs. Les rebelles ont conquis au cours des derniers mois de vastes pans du territoire du Nord-Kivu, progressant jusqu’à quelques dizaines de kilomètres de Goma.

Sous la pression internationale, ils avaient pris part la veille à une cérémonie en vue de remettre la ville de Kibumba à une force militaire régionale de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC, ou East African Community en anglais).

(avec AFP)