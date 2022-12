Entre le Maroc et l’Algérie, la bataille se joue (aussi) dans le cyberespace

Une double cyberattaque a pris pour cibles les ministères marocains de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, la Recherche scientifique et l’Innovation. © Illustration 3D. Sergii Iaremenko/Science photo library/AFP

Une double cyberattaque a touché début décembre les serveurs du ministère marocain de l’Éducation nationale et ceux du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Selon Karim Laroui, président de Hackers Without Borders (HWB), joint par Jeune Afrique, celles-ci auraient eu lieu entre le 6 et le 17 décembre.