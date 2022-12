Au Maroc, pour contrer Benkirane, Aziz Rabbah va-t-il créer un nouveau parti ?

Entre le secrétaire du Parti justice et développement (PJD), Abdelilah Benkirane, et Aziz Rabbah, l’un des leaders de la formation islamiste, le divorce est consommé. Après avoir gelé ses activités au sein du parti en mai dernier, l’ancien ministre des gouvernements El Othmani et Benkirane (Transport et Énergie) vient de créer une association, Al Moubadara, dont l’assemblée constitutive s’est tenue ce 24 décembre à Rabat.