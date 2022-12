Jihadisme, Maroc-Algérie, climat… Les cinq infographies qu’il ne fallait pas rater en 2022

Les crédits carbone sont-ils un moyen de lutte efficace contre le réchauffement climatique ? À quelle vitesse les jihadistes descendent-ils vers le golfe de Guinée ? Les langues africaines peuvent-elles survivre dans un environnement numérique qui tend à les exclure ?… Tout au long de 2022, nous vous avons proposé, chaque semaine, un décryptage en infographies et cartographies des principaux enjeux auxquels le continent fait face. Une année de collecte et d’analyse de données, en sources ouvertes ou non, dont nous vous proposons aujourd’hui une sélection.

1. Crédits carbone : droit à polluer ou levier de lutte contre le changement climatique ?