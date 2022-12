L’année faste du capital-investissement africain

Les bilans éco 2022 – Le capital-investissement. Santé et énergie : deux valeurs refuge sur le continent. © Science Photo Library/AFP

BILAN ÉCO – Historique. Plus de 7,2 milliards de dollars (près de 6,8 milliards d’euros) ont été levés sur le continent durant les trois premiers trimestres de 2022, soit presque autant que sur l’ensemble de l’année 2021. Et, même si les chiffres du dernier trimestre ne sont pas encore publiés, 2022 s’annonce déjà comme l’une des années les plus fastes de l’histoire africaine du capital-investissement. Dix ans après l’« Africa Rising », le secteur a connu un regain d’intérêt.