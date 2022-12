Moïse Katumbi : « Ma candidature à la présidentielle de 2023 en RDC est définitive »

Moïse Katumbi est désormais un homme pressé. Après des mois de suspense, il a déclaré sa candidature à la présidentielle et sa rupture avec l’Union sacrée de Félix Tshisekedi un an, presque jour pour jour, avant la date prévue pour l’élection, le 20 décembre 2023. Maintenant, il veut aller au plus vite au scrutin et assure avoir un bilan et un programme pour « libérer son peuple ».

À Lire RDC : au cœur du premier cercle de Moïse Katumbi

Quelle stratégie compte-t-il mettre en place pour parvenir à son but ? Est-il prêt à nouer des alliances avec Joseph Kabila ou d’autres opposants au président ? Quelle attitude adopter face au M23 dans l’est de la RDC ? Il a répondu aux questions de Jeune Afrique en exclusivité.

Jeune Afrique : Pourquoi avez-vous décidé d’être candidat à la prochaine élection présidentielle ?