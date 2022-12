Attentat de Lockerbie : les coulisses de l’étrange extradition d’Abou Agila de Libye

Dans la nuit du 16 au 17 novembre, quatre voitures non immatriculées pilent devant une maison du quartier d’Abou Salim, à Tripoli. Une demi-douzaine d’hommes masqués et armés pénètrent dans la bâtisse et se saisissent, dans son lit, d’Abou Agila Mohammad Massoud. Le 12 décembre, l’homme de 74 ans est présenté devant un juge fédéral, à Washington.