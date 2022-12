Au Mali, les ex-rebelles du Nord et la junte de Goïta au bord de la rupture

Plus de sept ans après sa signature, l’Accord d’Alger semble ne plus tenir qu’à un fil. Peut-il encore être sauvé ? Après des mois de dégradation continue des relations entre le gouvernement malien et les groupes armés signataires, ces derniers ont annoncé la suspension de leur participation aux mécanismes de suivi et de mise en œuvre des dispositions négociées en 2015.