Au procès de l’attentat de Grand-Bassam, « ce sont des boucs-émissaires ! »

Le procès de l’attentat terroriste de Grand-Bassam qui avait fait 19 morts et 33 blessés le 13 mars 2016 tire à sa fin. Depuis le 30 novembre, accusés, témoins et experts se sont succédé devant les juges du tribunal criminel, afin de raconter leur part de vérité. Ce 22 décembre, la parole était aux avocats de la défense, Éric Saki et Prosper Degré Kouassi, qui ont plaidé pendant près de deux heures. Ils ont la lourde tâche de défendre les intérêts des 18 personnes poursuivies pour des faits « d’actes terroristes, d’assassinat, de tentative d’assassinat, de recel de malfaiteurs, de détention illégale d’armes à feu et de munitions de guerre, et de complicité desdits faits ».