Farba Ngom, influent griot et sherpa officieux de Macky Sall au Sénégal

Si vous tenez à rencontrer Farba Ngom, faites une croix sur votre sommeil. Tel un oiseau de nuit, Farba Ngom préfère donner rendez-vous après minuit. Nous l’avons déjà rencontré à deux reprises à ces heures indues, qu’affectionnent les hommes de pouvoir pour peaufiner stratégies et coups politiques à l’abri des regards indiscrets. « Vous pouvez venir me voir à une heure ou deux heures du matin. Moi je ne dors pas », insistait-il déjà en septembre, alors que nous commencions à chercher à le rencontrer. Nous n’avions finalement pas réussi à nous accorder sur un horaire correct pour échanger. Relancé une dernière fois le 20 décembre, Farba Ngom nous invitait cette fois à un entretien téléphonique après une réunion… à 3 heures du matin.

