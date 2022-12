Le producteur d’eau national du Cameroun change de dimension

Trente-trois projets à réaliser au cours des trois prochaines années, pour une enveloppe globale de 988,2 milliards de francs CFA (plus de 1,5 milliard d’euros). Le conseil d’administration de la Cameroon Water Utilities (Camwater) a validé, le 12 septembre dernier, dans la cité balnéaire de Kribi, la première phase de son programme prioritaire quinquennal d’investissement. « L’objectif est de porter le taux de la desserte en eau potable en milieu urbain et périurbain, actuellement en dessous de 35 %, à plus de 60 % à l’horizon 2025 », souffle-t-on au sein de l’entreprise.

451 milliards de francs CFA déjà disponibles