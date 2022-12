La lutte contre la déforestation va-t-elle pénaliser l’Afrique ?

Grande productrice de cacao, de café et de bois, l’Afrique a aussi le taux de déforestation le plus élevé du monde (3,9 millions d’hectares par an). Elle est donc doublement concernée par le nouveau règlement européen, qui a aussi de nombreuses limites. Quels pays africains sont concernés ? Quels écosystèmes ? Quels impacts sur les filières locales ? Décryptage en infographies.