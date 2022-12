« J’ai présenté aujourd’hui ma démission par écrit au secrétaire général. » La petite phrase, publiée le 15 décembre sur Twitter par Oubi Bouchraya Bachir, a surpris tous les observateurs qui suivent de près les soubresauts de l’épineux dossier du Sahara occidental.

Pourquoi le ministre délégué de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) chargé de l’Europe et de l’Union européenne a-t-il décidé de claquer si soudainement la porte ? À l’origine de cette « décision difficile, explique le démissionnaire, de profonds désaccords avec la vision et les méthodes » de Brahim Ghali, président de la RASD. Et ce retrait est d’autant plus surprenant que le « Monsieur Europe » du Front Polisario faisait figure jusque-là de personnalité montante dans l’organisation.