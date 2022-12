Télécoms : pourquoi MTN n’a toujours pas enflammé la Bourse ougandaise

Le cours de son action est stable depuis des mois. Les performances de la société ont sans doute incité le gouvernement à autoriser Airtel Uganda, le deuxième plus grand opérateur télécoms du pays, à retarder son entrée sur le marché. Selon les derniers résultats financiers non vérifiés de sa filiale locale, MTN a enregistré une croissance de 21 % en glissement annuel de son bénéfice net, qui s’élève à 292,65 milliards de shillings ougandais (80 millions de dollars – 75 millions d’euros) pour les neuf premiers mois de 2022, contre 241,9 milliards de shillings pour la même période l’an dernier.

