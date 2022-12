CAN 2027 : vers une candidature commune Kenya-Tanzanie-Ouganda

Depuis le début des années 2000 les candidatures communes sont dans l’air du temps. En Afrique, le Nigeria et le Ghana (CAN 2000), puis le Gabon et la Guinée équatoriale (2012) ont déjà testé cette formule. En 2002, la Corée du Sud et le Japon avaient co-accueilli la Coupe du monde. Les éditions 2000 (Pays-Bas et Belgique), 2008 (Suisse et Autriche) et 2012 (Ukraine et Pologne) de l’Euro s’étaient déroulées dans deux pays voisins, et l’édition 2021 a même été organisée dans onze villes européennes.

Une première en Afrique