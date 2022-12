Cameroun : Amadou Vamoulké condamné à douze ans de prison après plus de 130 reports du procès

Les chiffres donnent le tournis. Après plus de 130 reports de son procès devant le Tribunal criminel spécial (TCS) et six années de détention provisoire à la prison centrale de Kondengui, à Yaoundé, la justice camerounaise a condamné ce 20 décembre dans la soirée l’ancien directeur général de la CRTV, Amadou Vamoulké, à douze ans de prison et 47 millions de francs CFA d’amende (72 000 euros).