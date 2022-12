Sénégal : pourquoi Pape Alé Niang est de retour à la case prison

Des journalistes sénégalais lors de la marche pour la libération de leur collègue Pape Alé Niang, à Dakar, le 18 novembre 2022. Senegalese journalists hold banners and shout slogans during the march for the release of their colleague Pope Ale Niang in Dakar on November 18, 2022, arrested for the critic of the government © SEYLLOU/AFP