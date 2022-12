Crazy Sally et Khaby Lame, influenceurs stars des réseaux

LES 30 QUI FONT L’AFRIQUE DE DEMAIN (12/12) – Des pionniers plus ou moins reconnus se battent, chacun dans son domaine, pour faire bouger les lignes et tirer le continent vers le haut. Portraits.

Crazy Sally, vlogueuse en vogue

Où sont les Noirs ? C’est le titre du documentaire de la journaliste et militante Rokhaya Diallo sorti en 2020. Le manque de représentativité des personnes noires et racisées touche, en France, tous les aspects de la vie publique et artistique. Ce vide, l’influenceuse Salima Jeanne Poumbga, connue sous le pseudonyme Crazy Sally (ou juste Sally), le dénonce depuis la création de sa chaîne YouTube, en 2018.