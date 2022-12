Mika Diol, Nelly Chatue-Diop, pionniers des crypto et du mobile money

LES 30 QUI FONT L’AFRIQUE DE DEMAIN (8/12) — Des pionniers, plus ou moins reconnus, se battent, chacun dans son domaine, pour faire bouger les lignes et tirer le continent vers le haut. Portraits.

Pour Mika Diol, le temps, c’est de l’argent

La guerre des prix du mobile money fait rage au Sénégal et en Côte d’Ivoire, pour le plus grand plaisir des consommateurs, qui, à la faveur des baisses tarifaires et en particulier depuis que Wave a cassé les prix des transactions, s’estiment les gagnants de cette concurrence acharnée. Tel n’est pas le cas des agents de distribution du mobile money, qui gèrent les quantités d’argent liquide échangées quotidiennement et qui constituent donc le centre névralgique du secteur.