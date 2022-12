Sanlam-Allianz : les plans de 2023 pour la coentreprise des géants de l’assurance

En mai 2022, Sanlam et Allianz ont finaliser leur projet de partenariat visant à combiner leurs activités en Afrique, et ainsi créer la plus grande entreprise de services financiers non bancaires du continent. La nouvelle entité, dont les actifs s’élèvent à environ 2 milliards d’euros, sera présente dans 25 pays, à l’exception de l’Afrique du Sud (siège social de Sanlam). L’objectif est de boucler définitivement la transaction au troisième trimestre de 2023.

>> À lire sur The Africa Report – Sanlam, Allianz may consider acquisitions to break through in Nigeria, Ghana, Kenya