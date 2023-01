Au Burkina Faso, qui sont les hommes du capitaine Ibrahim Traoré ?

Sans doute en faudra-t-il plus pour faire dévier Ibrahim Traoré, dit IB. Le président de la transition burkinabè a certes peu apprécié que son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, jette un pavé dans la mare depuis Washington et reproche à Ouagadougou d’avoir conclu un accord avec le groupe Wagner. Une note verbale de protestation a été adressée au Ghana, et l’ambassadeur en poste dans la capitale burkinabè a été convoqué et sommé de s’expliquer. Mais rien ne permet de penser que le nouvel homme fort de Ouagadougou, qui a envoyé son Premier ministre Apollinaire Kyélem de Tambèla huit jours durant à Moscou début décembre, ait renoncé à se rapprocher du Kremlin.