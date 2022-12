Énergie : en difficulté au Cameroun, Globeleq met le cap à l’Est

La construction de Menengai, le premier projet géothermique de Globeleq au Kenya, doit démarrer au premier trimestre 2023, « une fois que son financement aura été clôturé », selon un communiqué de l’entreprise détenue à 70 % par British International Investment (ex- CDC Group) et par le fonds de développement norvégien Norfund.

Deuxième champ géothermique du pays après celui d’Olkaria, le projet de Menengai situé non loin du premier à quelque 200 kilomètres de Nairobi, bénéficiera d’un financement par emprunt de 72 millions de dollars auprès de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque de commerce et de développement pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe et du fonds finlandais Finnfund.