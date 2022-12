Mali, Guinée, Burkina… Comment sortir de l’impasse ? Par Marwane Ben Yahmed

ÉDITORIAL – Il y a un peu plus de deux ans, l’Afrique de l’Ouest ressuscitait les mânes des colonels-putschistes et les coups d’État qui naguère faisaient florès. D’abord au Mali, le 18 août 2020, avec la chute d’Ibrahim Boubacar Keïta. Puis ce fut le tour d’Alpha Condé, en Guinée, le 5 septembre 2021. Et enfin celui de Roch Marc Christian Kaboré, au Burkina, le 24 janvier 2022.