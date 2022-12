Présidentielle en RDC : désormais candidat, Moïse Katumbi va devoir faire des choix

Cela ne faisait plus beaucoup de doute, mais c’est désormais officiel : Moïse Katumbi a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle, fixée au 20 décembre 2023. « Guidé par la volonté de servir les Congolais, j’ai décidé de quitter l’Union sacrée [la coalition qui s’est formée autour du chef de l’État] et de présenter ma candidature à l’élection présidentielle », a-t-il écrit, le 17 décembre, sur son compte Twitter. Sur les réseaux sociaux, l’ancien gouverneur de Katanga, opposant à Joseph Kabila lorsqu’il était au pouvoir et donc désormais à Félix Tshisekedi, dit rêver de bâtir un « État juste, une République exemplaire, où chacun pourra vivre en sécurité et dans la dignité, par le fruit de son travail ».

