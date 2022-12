Russie-Maghreb : « Nous continuerons à fournir des armes russes à l’Algérie »

Alexandre Kinchtchak, directeur du Département Proche-Orient et Afrique du Nord au ministère russe des affaires étrangères. © Valery Sharifulin/TASS via Getty Images

Jeune Afrique : Au Maghreb, est-on revenu à une logique des blocs, avec, d’un côté, le Maroc, aligné sur les États-Unis, Israël et les Occidentaux en général, et, de l’autre, l’Algérie, alliée de la Russie ?

Alexandre Kinchtchak : Les changements de dynamique sur la scène internationale ainsi que les nombreux défis et menaces de notre époque exigent une réponse collective rapide et efficace. Dans ce contexte, le stéréotype obsolète de « la logique des blocs », qui se manifeste clairement dans la politique des États occidentaux, ne sert pas la cause de la paix et de la stabilité dans le monde.