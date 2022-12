Edward Said, le foot, l’Orient

Le regretté Edward Said nous a donné, en 1978, son œuvre maîtresse, Orientalism, qui est devenu un classique des études post-coloniales – on pourrait même dire qu’il les a fondées. La thèse principale en était que l’orientalisme — surtout la peinture et la littérature du XIXe siècle – avait créé un Orient fictif dont le principal trait était la passivité. Il suffit de regarder Femmes d’Alger dans leur appartement de Delacroix pour comprendre cela. Ces mousmées offertes, indolentes, ne font rien. Elles semblent attendre le colon blanc… En revanche, et toujours dans cette optique, l’Occident était « actif », c’est-à-dire créateur, innovateur, aventurier, etc.

Colonialisme triomphant