Comment la Côte d’Ivoire a creusé l’écart avec le Cameroun

Côte d’Ivoire-Cameroun, la grande divergence (1/3) – Qu’a-t-il donc vu dans les chiffres de la comptabilité nationale ? Qu’est-ce qui a pu l’alarmer dans la progression économique du pays ? À 81 ans, dont douze années passées à la tête de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara compte moult raisons de se réjouir de son bilan économique. Dans la très vieille querelle de bons élèves entre Abidjan et Douala pour le leadership en Afrique subsaharienne francophone, la Côte d’Ivoire a retrouvé son assurance des années 1970-1980, et pris une avance décisive depuis 2011 et la fin d’une décennie de crise politico-militaire.