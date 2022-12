Fintech : le malien Sama Money prépare son déploiement régional

Sama Money est une plateforme de transfert d’argent et de paiement mobile destinée à améliorer l’inclusion financière des personnes éloignées du circuit bancaire traditionnel. © DR

Lors de la deuxième édition de l’Africa Financial Industry Summit (AFIS) fin novembre à Lomé, Birama Sibidé le directeur non exécutif de Sama Money a annoncé le lancement d’une tournée de présentation de la collecte de fonds dirigée par la banque d’investissement SouthBridge, qui prévoit de lever 60 millions d’euros destinés à financer l’expansion de la fintech malienne en Afrique centrale et de l’Ouest.

