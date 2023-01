Marie NDiaye : « Je me suis toujours intéressée à l’Afrique plus qu’à d’autres endroits du monde »

Elle a tout de la véritable amie de toujours, cette personne en compagnie de laquelle on est simplement soi-même, tant elle rassure par son humilité, sa disponibilité et sa bienveillance. Nous la rencontrons à Rabat mais lui proposons un entretien plutôt à Paris ? Elle y consent et vient vers nous. L’interminable séance de photos que nous lui imposons ? Ce n’est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra.