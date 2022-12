Joe Biden concrétise son virage diplomatique en Afrique

Pour sa deuxième intervention lors du sommet, après sa prise de parole à l’issue du Business Forum du 14 décembre, le président américain a annoncé, pour conclure l’événement, une aide et des investissements d’une valeur de 55 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. Il a aussi laissé entendre qu’il effectuerait sa première tournée sur le continent en 2023, et que ce serait aussi le cas de la vice-présidente, Kamala Harris, et de la première dame, Jill Biden.

« Je suis reconnaissant que vous ayez tous fait le voyage jusqu’à Washington pour ce sommet, et je suis impatient de visiter votre continent, a déclaré Joe Biden. Comme je l’ai dit à certains d’entre vous qui m’avez invité dans vos pays, faites attention à ce que vous souhaitez, car je peux me montrer ! »