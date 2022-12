Wagner, présidence de l’UA, M23… Dans les coulisses du sommet de Washington

Réunion à la Maison blanche entre Joe Biden et certains de ses homologues africains, le 14 décembre 2022. © Adam Schultz/White House

Salle 158 B ou 159 B ? William Ruto regarde les panneaux et semble hésiter. Costume bleu marine et cravate à pois, le président kényan, grand sourire aux lèvres, s’avance d’un pas décidé dans les couloirs du premier étage du gigantesque Walter E. Convention Center, où se déroule le second sommet États-Unis – Afrique. Il salue d’un hochement de tête le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, qui attend lui aussi un rendez-vous, mais avec Molly Phee, secrétaire d’État adjointe aux Affaires africaines.