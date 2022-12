Afrique du Sud : à l’ANC, l’avenir en pointillés de Ramaphosa

Démissionnaire il y a deux semaines, destituable il y a trois jours et maintenant présidentiable, Cyril Ramaphosa a connu les montagnes russes. Son avenir est désormais entre les mains du Congrès national africain (ANC). Les délégués du parti se réunissent du 16 au 20 décembre à Johannesburg pour élire la nouvelle direction. Au cours du week-end, ils devront se demander si, pour le bien du pays et du parti, Cyril Ramaphosa mérite d’être reconduit pour un second mandat à la présidence de l’ANC.