Entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, l’heure du divorce a-t-elle sonné ?

Laurent Gbagbo (G) et Charles Blé Goudé (D). © MONTAGE JA : Sia Kambou/AFP ; Peter Dejong/AFP

LE MATCH – Sur le papier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont tout pour être intimement liés. Le « père », comme le surnomme Blé Goudé, et son héritier font partie du même camp politique. Lorsque le premier était au pouvoir, le second mobilisait la base. C’est ensemble qu’ils ont chuté, ensemble qu’ils se sont retrouvés inculpés pour crimes contre l’humanité devant la Cour pénale internationale (CPI), ensemble qu’ils ont été acquittés en mars 2021. Ces années d’épreuves, passées dans la promiscuité du pénitencier de Scheveningen, ont de quoi lier à jamais.