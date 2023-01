Il en va des élections africaines comme du rituel des saisons : elles reviennent chaque année, charriant leur lot inépuisable de clichés sur leur caractère a priori frauduleux et ethnicisé, tout juste bonnes à servir la légitimation des pouvoirs en place. Pourtant, et de plus en plus, les consultations électorales qui se déroulent sur le continent démentent ces préjugés culturalistes pour s’ancrer dans un autre rituel, celui d’un rendez-vous démocratique dont nul ne peut prévoir l’issue.