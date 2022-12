Yamen Manaï, Alice Diop : l’Afrique et la diaspora racontées autrement

LES 30 QUI FONT L’AFRIQUE DE DEMAIN (7/12) – Des pionniers plus ou moins reconnus se battent, chacun dans son domaine, pour faire bouger les lignes et tirer le continent vers le haut. Portraits.

Yamen Manaï, il était une fable…

Né en 1980 à Tunis, Yamen Manaï est un homme de prix. Auteur de quatre romans (La Marche de l’incertitude, La Sérénade d’Ibrahim Santos, L’Amas ardent et Bel abîme), il a remporté huit récompenses littéraires. Avec L’Amas ardent, une superbe fable écologique sur la disparition des abeilles, l’auteur a obtenu, en 2017, le Comar d’or, le Grand Prix du roman métis et le Prix des cinq continents de la Francophonie. Pour Bel abîme, il s’est vu attribuer, en 2022, le Prix Orange du livre en Afrique et le Prix de la littérature arabe, décerné par l’Institut du monde arabe.

Certes, la valeur d’un livre ne se mesure pas au nombre de récompenses reçues. Il n’empêche :