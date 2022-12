Baudouin Mouanda, Koyo Kouoh, Diébédo Francis Kéré… L’art et la manière

LES 30 QUI FONT L’AFRIQUE DE DEMAIN (6/12) – Des pionniers plus ou moins reconnus se battent, chacun dans son domaine, pour faire bouger les lignes et tirer le continent vers le haut. Portraits.

Baudouin Mouanda, la vie en couleurs

De la série photographique sur les sapeurs de Brazzaville, qui le fit connaître en 2008, le Congolais Baudouin Mouanda a gardé la joie, l’énergie et la couleur. Son exposition à la Scam (à Paris, jusqu’au 17 mars 2023) et à la COP27 s’attaque, certes, à un sujet bien plus dramatique – le réchauffement climatique –, mais sans pathos, jouant à la fois sur la dynamique des teintes vives et sur l’élégance de poses soigneusement mises en scène.