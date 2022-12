Sécheresse historique, dévaluation du shilling kényan, sécurité régionale dégradée… Les défis auxquels est confronté William Ruto, trois mois après son élection à la tête du Kenya le 13 septembre, sont nombreux. Il aura d’autant plus besoin, au sein de son cabinet mais pas seulement, de ses amis technocrates, politiciens et bureaucrates. Tous ont joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la vision de ce président qui assume, et revendique, son surnom de « roi de la débrouille ».