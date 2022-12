Sommet États-Unis – Afrique : que faut-il retenir du Business Forum de Joe Biden ?

Le 14 décembre 2022, lors du Business Forum à Washington, Joe Biden a annoncé plus de 15 milliards de partenariats et d’investissements américains en Afrique. © Facebook Joe Biden

C’était sans aucun doute l’attraction principale du sommet États-Unis – Afrique organisé par le président américain Joe Biden à Washington. Le 14 décembre, pour le deuxième jour de l’événement, les États-Unis organisaient un forum d’affaires centré autour d’une « Deal Room » où plus de 15 milliards de dollars (14 milliards d’euros) de nouveaux partenariats commerciaux et d’investissement ont été annoncés tout au long de la journée. Joe Biden a lui-même clôturé l’événement par plusieurs annonces, notamment de nouveaux prêts et subventions gouvernementales pour des projets africains et une coopération renforcée avec la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).