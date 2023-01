En RDC, Félix Tshisekedi peut-il compter sur l’UDPS ?

Ce 21 novembre, la nuit est déjà tombée depuis plusieurs heures sur Kinshasa lorsque Victor Wakwenda pousse la porte de l’une des cellules du pavillon 8 de Makala. Le vieil homme est fatigué. Quelques heures plus tôt, il a été arrêté, interrogé et vient d’être amené au centre de détention. Il a derrière lui des années de combat politique et ne compte plus les manifestations tendues auxquelles il a participé, mais c’est la première fois qu’il est ainsi jeté en prison. « Seigneur Jésus, qu’ai-je fait pour mériter cela ? », répète-t-il sans cesse.

Militants émérites