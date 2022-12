Algérie-Russie : Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine, alliés pour la vie ?

Poignée de main entre Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine sous le regard d’Abdel Fattah al-Sissi, à Berlin, le 19 janvier 2020, lors de la Conférence sur la Libye. © FABIAN SOMMER/DPA via AFP

Pour la première fois depuis le voyage à Moscou d’Abdelaziz Bouteflika, en 2008, un président algérien est attendu pour une visite officielle en Russie. Pour l’instant, on ne connaît ni la date ni le détail des dossiers sur lesquels Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine ont prévu d’échanger. Si la guerre en Ukraine et les nouveaux équilibres géopolitiques et économiques seront à n’en pas douter au menu des discussions entre les deux hommes, des pourparlers sont également en cours en vue de la signature de nouveaux contrats d’armement. De quoi renforcer encore un peu plus la proximité entre les deux pays.