Sahara occidental : le fils de Brahim Ghali inculpé par la justice espagnole

Brahim Ghali, président de la RASD et secrétaire général du Polisario, à Tindouf, en Algérie, le 12 octobre 2022. © RYAD KRAMDI/AFP

C’est un rebondissement de plus dans une affaire qui a fait beaucoup de bruit en Espagne, et qui a même été à l’origine d’une crise diplomatique majeure entre Madrid et le Rabat.

Aujourd’hui, le volet principal de l’affaire, mettant en cause l’exécutif espagnol, a été classée. Mais le dossier n’est pas clos pour autant. Pour preuve, le juge espagnol Rafael Lasala, qui instruit « l’affaire Ghali », vient d’inculper le fils du chef du Front Polisario, Luali Brahim Sid El Mustafa, soupçonné d’avoir enregistré son père avec un faux passeport à l’hôpital de San Pedro, à Logroño, l’année dernière.