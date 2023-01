Afrique : le grand retour de l’État social

L’Afrique, en 2023, fait face à un contexte international complexe, marqué par une intensification des rivalités de puissances et par des chocs multiples, internes et externes. Outre les conséquences de la pandémie de Covid-19 et les effets de plus en plus prégnants du changement climatique, il faut compter avec la reprise de l’inflation et son impact sur le pouvoir d’achat des ménages, ainsi qu’avec les retombées économiques de la guerre en Ukraine, notamment sur les prix de l’énergie et sur la sécurité alimentaire.