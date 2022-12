Sénégal – Affaire Amy Ndiaye : les deux députés violents en garde à vue

Les deux députés membres du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR, opposition), qui avaient agressé physiquement une élue de la majorité à l’Assemblée nationale le 1er décembre, ont été placés le 13 décembre au matin en garde à vue pour « coups et blessures volontaires et menaces de mort », et interrogés par la Division des investigations criminelles (DIC), a indiqué un responsable de la police sénégalaise.

Recherchés depuis le 3 décembre, Massata Samb a giflé la parlementaire Amy Ndiaye, tandis que Mamadou Niang lui a donné un coup de pied dans le ventre le 1er décembre lors du vote du budget du ministère de la Justice. Amy Ndiaye, maire de la commune de Gniby (centre), était enceinte et avait dû être admise dans un établissement hospitalier, selon des députés du parti au pouvoir.

« Propos irrespectueux »

L’opposition a accusé Amy Ndiaye d’avoir tenu des « propos irrespectueux » contre le chef de leur parti, Serigne Moustapha Sy, très influent au Sénégal, lors d’une intervention à l’Assemblée où elle affirmait que ce dernier ne tenait pas sa parole et manquait de respect au président Macky Sall, selon des propos diffusés par les médias. Le camp présidentiel a perdu la majorité absolue qu’il détenait à l’issue des élections législatives de juillet, qui ont donné un quasi-équilibre des forces à l’Assemblée.

La police a été saisie par le Parquet à la suite d’un courrier du président de l’Assemblée nationale exigeant des poursuites contre les deux députés, avait indiqué l’avocat d’Amy Ndiaye.

La scène – largement condamnée au Sénégal – est survenue pendant la campagne annuelle internationale « Seize jours d’activisme contre la violence basée sur le genre à l’égard des femmes et des filles », soutenue par l’ONU.

