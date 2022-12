Maroc : Moulay Rachid, Lalla Meryem, Lalla Asma, Lalla Hasna… Qui sont les frères et sœurs du roi ?

WHO’S WHO DE LA FAMILLE ROYALE (2/3) – Mohammed VI a un frère et trois sœurs. Nés de l’union du défunt roi Hassan II et de Lalla Latifa, ils forment autour de lui un clan uni et solidaire en toutes circonstances.

Moulay Rachid, 52 ans

Né le 20 juin 1970 à Rabat, soit 7 ans après Mohammed VI, le prince Moulay Rachid est le plus jeune des enfants du roi Hassan II et de Lalla Latifa (née Fatima Aït Hammou Amahzoune). Il est marié depuis 2014 à Lalla Oum Keltoum (à qui le monarque a octroyé le titre d’altesse royale en 2017), née à Marrakech en 1987 et dont la famille est liée aux Alaouites – c’est une cousine au deuxième degré, fille de Moulay Mamoun Boufarès (ancien wali au ministère de l’Intérieur) et petite-fille de Lalla Khadija, la sœur du sultan Mohammed V.